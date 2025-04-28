"Неприцельные" провокации Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Минобороны Азербайджана сообщило, что 28 апреля в 00:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении района Чемберек, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана.

МО Армении поспешило опровергнуть эту информации, заявив, что она не соответствует действительности и ее пограничники, или кто они там, вели себя хорошо. Армянское ведомство заявило также о готовности расследовать инцидент, если азербайджанская сторона предоставит доказательства.

То есть Минобороны Армении в очередной раз отвергает очевидное, не забыв при этом напомнить, что Никол Пашинян предлагал Азербайджану совместный механизм для расследования случаев нарушения режима прекращения огня, а тот не дает ответа.

Министерство обороны Азербайджана никогда не было замечено в склонности к фантазиям. Поэтому можно не сомневаться, что обстрелы с армянской стороны на самом деле имели место. Реакция МО Армении тоже не удивительна. Во-первых, Ереван хочет выглядеть белым и пушистым. Во-вторых, Никол Пашинян не хочет признавать, что не контролирует свои вооруженные силы, что верховный главнокомандующий не в курсе, что в реальности делается на его границах, и что армия подчиняется кому угодно, только не ему. И третье - Армения не оставляет попыток добиться установления неких механизмов расследования фактов, совместных комиссий по проверке и сбору доказательств. Последнее сегодня движет Ереваном в первую очередь. Не исключено, что непонятная "неприцельная стрельба" с армянской стороны как раз имеет цель - склонить Баку к обсуждению этой несерьезной инициативы.

Большой выдумщик Пашинян и его изобретательная команда напридумывали всякого разного, ничего не смысля в военном деле и не желая признавать, что слово Армении - последнее. Весь цивилизованный мир, должно быть, долго смеялся, когда Пашинян предложил Баку совместный контроль над вооружениями. Механизмы совместного расследования фактов нарушения режима прекращения огня - из той же серии. Отношения двух стран благодаря Армении не на том уровне, чтобы сотрудничать в военных вопросах. Да и зачем Армении какие-то механизмы, когда эту роль на ее стороне выполняет целая "наблюдательная" миссия Евросоюза. Миссия курсирует вдоль границы с многократными биноклями и, по идее, могла бы заменить собой любой механизм расследования. Но эта команда до сих пор ни разу не одернула принимающую сторону. Даже когда были серьезные инциденты с применением беспилотников и артиллерии, наблюдательная миссия утверждала, что "в Багдаде все спокойно".

Пашинян и его команда должны понять, что какие-то совместные расследования и контроль возможны только между дружественными странами. Пашиняну первоначально нужно наладить контроль над своими собственными вооруженными подразделениями, которые провоцируют напряженность, уж не знаем, с его ведома или без него. Будучи неспособным контролировать собственную армию, Пашинян собирается осуществлять контроль за вооружением и армией Азербайджана и что-то расследовать.

Очень смешно.