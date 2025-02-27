Затянуть, надеясь на чудо: новые манипуляции от МИД Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Армения получила от Азербайджана очередной пакет предложений по мирному договору. Об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Пресс-секретарь Бадалян объявила, что, хотя касательно мирного договора ответ получен, Баку все еще молчит относительно других предложений Еревана - о разблокировке коммуникаций и контроле над вооружениями.

Отметим, что идей у премьер-министра Никола Пашиняна непочатый край. Он генерирует их без остановки. Творческий гений бывшего журналиста не дает ему покоя. А вместе с ним не дает покоя и азербайджанской стороне, которую Ереван забрасывает бессмысленными и несерьезными предложениями и, что умиляет, всегда ожидает на них официального ответа. Ему мало, что еще полгода назад МИД Азербайджана уже прокомментировал идею взаимного контроля и верификации вооружений, назвав ее несерьезной. В Ереване постарались не услышать этой оценки, чтобы предложение оставалось на повестке. Уточним - на армянской повестке, потому что больше никому она не нужна. Пашинян вошел в образ "миротворца" и никак не может из него выйти.

Идею с вооружениями Никол Пашинян выложил на стол год назад. Он заявил, что предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении на случай, если заключение мирного договора затянется, а также создать механизм контроля над вооружениями. Хотя в Баку не посчитали нужным реагировать на белиберду, самому Пашиняну идея понравилась, и он и его МИД продолжили озвучивать ее повсюду, где их могли услышать с Запада. Утверждалось, что Баку не отвечает на эти замечательные инициативы Армении, которая "не собирается воевать за Карабах". То есть Азербайджану, мол, нечего бояться.

На самом деле Азербайджан ответил. Не на бумаге с подписью и печатью, а устами министерства иностранных дел. В ведомстве заявили, что озвучивание таких несерьезных идей, как контроль над вооружениями и пакт о ненападении, является политической манипуляцией. И посоветовали: чтобы доказать, что Армения серьезно относится к мирному процессу, она должна избегать противоречивых заявлений и провокационных шагов, уважать нормы и принципы международного права.

Выражаясь не дипломатическим, а обычным языком, было сказано следующее: не тратьте время на ерунду и не морочьте нам голову. Не удивительно, что в Ереване постарались сделать вид, что не услышали.

Какого еще ответа на несерьезные идеи по такому серьезному вопросу, как вооружения, ожидает МИД Армении?

Мы уже не говорим о том, что Армения, как проигравшая войну сторона, вообще не имеет права заговаривать на такие темы и рассчитывать, что Азербайджан позволит кому бы то ни было контролировать его военные закупки. А тем более - ей. Армения должна понимать, что еще легко отделалась. После тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий, тотальных этнических чисток, разрушений и геноцида, она благодаря большой команде опекунов избежала международной ответственности. Но ответственности перед Азербайджаном ей избежать не удастся.

Идею о пакте и верификации вооружений назвали более чем странной и не имеющей какой-либо серьезной основы даже в самой Армении. Ряд экспертов совершенно справедливо расценил ее как тормозящую подписание мира.

Не менее несерьезно звучат и настойчивые предложения по разблокированию коммуникаций. Армянский премьер бегает по международной площадке с картой, на которую никто не обращает особого внимания.

Как сказал на недавнем совещании по транспорту Президент Ильхам Алиев, Армения выдвинула так называемый проект "Перекресток мира", и сейчас в мире не осталось ни одной страны, которой бы она не представила его, хотя этот проект без Азербайджана не стоит и гроша. "Если вы действительно хотите реализовать этот проект, то в первую очередь должны обратиться к Азербайджану, потому что без нас это просто клочок бумаги. А наши условия справедливы, основаны на международном праве и на обязательствах самой Армении", - сказал глава государства.

Это был фактически ответ на транспортно-логистические фантазии Никола Пашиняна. Прежде чем говорить о разблокировании коммуникаций, Армения должна выполнить свои обязательства и восстановить коммуникации через Мегри. Пока она этого не сделает, ни о каких других дорогах речь идти не будет. То есть "Перекрестка мира" не будет, пока Ереван не прекратит спекуляции вокруг Зангезурского коридора. Дороги откроются на условиях Азербайджана, либо не откроются совсем. Что тут непонятного? Если Ереван не хочет расценивать эту позицию Баку как официальный ответ на предложения по разблокированию коммуникаций, он просто обманывает себя, армянский народ и международное сообщество.

Так что МИД Армении не прав - Азербайджан уже давно ответил на предложения по коммуникациям и контролю над вооружениями. Понятно, что Еревану эти ответы не понравились и он надеется, что азербайджанской стороне надоест зудение над ухом и Баку смягчит позицию, либо какие-то другие страны путем давления заставят его это сделать. Каждому ясно, что ни того, ни другого не произойдет. Следовательно, устроенная возня имеет конкретную цель - заболтать мирный процесс, максимально затянуть его, дожидаясь чудесных обстоятельств. Но проблема в том, что терпение Баку может закончиться гораздо раньше, чем явится чудо.