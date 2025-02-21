Пашинян объяснил, почему нужно менять Конституцию. Но никто ничего не понял

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Новый текст Конституции Армении будет готов к парламентским выборам 2026 года, после чего может состояться референдум, заявила журналистам глава армянского Минюста Србуи Галян.

Накануне Никол Пашинян предпринял попытку объяснить, почему именно это делается. Но выбрал для этого очень странный путь, слишком витиеватый, который уводит армянское общество в другую сторону от реальности.

Пресьер-министр обратился к соотечественникам с посланием, в котором заявил о необходимости проведения референдума об изменении Конституции. Мысль очень правильная, и в Баку не раз указывали Еревану на необходимость внесения изменений в Основной закон РА с целью приведения этого основополагающего документа в соответствие с нормами международного права. Вполне возможно, что нынешнее заявление Пашиняна исходит из этих требований Азербайджана. В то же время, прямо заявить об этом своему обществу он не может, опасаясь показаться "марионеткой Баку". Но обоснования этой необходимости звучат очень странно и путано и только осложняют дело. Они уводят общественную мысль от реалий, в которых Армения была и остается токсичной страной, претендующей на земли соседей, что делает мир в регионе невозможным, а значит, делает невозможным и развитие самой Армении. Это был бы самый правильный аргумент в пользу референдума. Но Пашинян ищет другие подходы, в то время как никаких других аргументов в пользу референдума по Конституции попросту нет.

Пашинян утверждает, что среди граждан нет ощущения, что эту Конституцию принимали они сами. Ну, если учесть, что дело было в 1995 году, то, конечно, половина нынешнего населения к этому событию отношения иметь не могла. Что тогда говорить гражданам например, США? Но Пашинян наверняка имеет в виду что-то другое, хотя и не ясно, что именно.

Принятие новой Конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проводимые за принятие действующей Конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии, утверждает Пашинян. Не объясняя, почему. А правда, почему референдум 1995 года, когда страной правил законно избранных Левон Тер-Петросян, а армянское общество было охвачено эйфорией "победы", был нелегитимен? Может, этому мешал статус страны-оккупанта? Этого, похоже, не знает и сам Пашинян.

Дальше аргументационная база еще более усложняется и запутывается.

"Мы веками жили в государствах, созданных другими, и в правовой системе, навязанной извне, поэтому это многовековое мышление сохраняется. Мы воспринимаем правопорядок так же, как воспринимали его 130 или 200 лет назад, когда нам навязывали чужие правовые нормы. Важнейший момент заключается именно в этом: мы продолжаем воспринимать закон так же, как воспринимали его 130 или 200 лет назад в чужих государствах, где нам диктовали свои правовые отношения", - цитируют Пашиняна армянские паблики.

Очень хочется это прокомментировать, но не знаешь, с какой стороны к этой "мудрости" подойти. У армянства никогда не было государства со своим правопорядком, своими законами и так далее. Армяне всегда жили в составе других государств. Свое государство у них появилось только в 1991 году, но они из-за отсутствия опыта не знают, что с ним делать. При чем тут правовые нормы, по которым армяне жили в других государствах? Конституция Республики Армения составлена на основе советской конституции. Если удалить из нее армянские особенности - претензии на земли соседей и националистический флер, то останется нормальная основа, на которой построены конституции большинства стран мира.

Пашинян надеется, что принятия новой Конституции поможет Армении перейти от "остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-ориентированного народа". Это просто демагогия. Пустая болтовня. Формировать государственное мышление у народа нужно не пустым словоблудием, а реальными действиями. Пашинян фактически пытается заболтать такую важную тему, как изменения в Конституцию. Демагогическая чепуха, в которую он заворачивает эту важную тему, скрывает суть вопроса и затягивает его решение.

Что должен был сказать премьер-министр Армении своему народу вместо всей этой белиберды? Он должен был сказать следующее: "Дорогие армяне, у Армении не будет будущего, если она не прекратит быть источником угрозы для своих соседей. А чтобы перестать быть источником угрозы, нужно исключить из основополагающих документов, определивших долгожданную армянскую государственность, фантазии о "Нагорном Карабахе" и "Западной Армении". Вот тогда наступит прочный мир и у Армении появится шанс".

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