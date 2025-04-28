Apple неожиданно выиграет от высоких торговых пошлин США

Аналитики JP Morgan предсказали хорошие финансовые результаты корпорации Apple по итогам второго квартала 2025 года. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Со слов журналистов, изучивших отчет, аналитики уверены, что Apple выиграет от последствий торговой войны между Вашингтоном и Пекином в краткосрочной перспективе. Они заметили, что угроза роста цен на электронику стимулирует потребителей к обновлению своих устройства. Также технику активнее приобретают розничные продавцы, так как опасаются роста закупочных цен из-за торговых пошлин.

Исходя из этого, специалисты JP Morgan увеличили прогноз по выручке Apple с 93,5 до 95,8 миллиарда долларов. Размер прогнозируемой прибыли на одну акцию составит 1,66 вместо 1,59 доллара. В годовом исчислении выручка американской корпорации увеличится на 5,5 процента.

Аналитики полагают, что тенденция повышенного спроса и накапливания запасов техники розничными продавцами сохранится и в третьем квартале года. "Для инвесторов анализ третьего квартала от JP Morgan является довольно оптимистичным взглядом на то, что может произойти в течение очень бурного финансового периода", - прокомментировали ситуацию журналисты. Apple отчитается о доходах за второй квартал 2025 года 1 мая.