https://news.day.az/society/1748635.html Авария с участием автобуса в Баку В Баку зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария произошла на территории "Белого города" в Хатаинском районе Баку. Согласно предварительным данным, маршрутное транспортное средство под номером 10 столкнулось с автомобилем Range Rover.
Авария с участием автобуса в Баку
В Баку зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария произошла на территории "Белого города" в Хатаинском районе Баку.
Согласно предварительным данным, маршрутный автобус под номером 10 столкнулся с автомобилем марки Range Rover. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало.
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