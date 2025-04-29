Авария с участием автобуса в Баку

В Баку зафиксировано ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария произошла на территории "Белого города" в Хатаинском районе Баку.

Согласно предварительным данным, маршрутный автобус под номером 10 столкнулся с автомобилем марки Range Rover. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.