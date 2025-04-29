Призеры чемпионата Европы поднялись в рейтинге

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем нашли отражение результаты чемпионата Европы в Подгорице (Черногория), где сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и бронзовую награды.

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), завоевавший на ЧЕ серебро, сохранили за собой лидерство.

Бронзовые призеры Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг) также улучшили свои показатели. Цкаев поднялся на одну ступеньку и занимает седьмое место, у Мамедалиева +3 и восьмая строчка, тогда как Фатиев также переместился на три позиции вверх и идет 16-м. Тогда как Юсифов поднялся на четыре ступеньки и находится на 17-м месте.

Ставший пятым Ушанги Кокаури (+100 кг) также продвинулся на три строчки и обосновался на 13-й позиции. А Туран Байрамов (60 кг), ставший седьмым, потерял один пункт - он также 13-й.