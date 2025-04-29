Али Нагиев о необходимости всесторонней поддержки Афганистана

Есть необходимость всесторонней поддержки со стороны мировых государств Афганистану.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики, генерал-полковник Али Нагиев на международной конференции на тему "Афганистан: региональные связи, безопасность и развитие", организованной СГБ Азербайджанской Республики при участии представителей спецслужб 20 стран.

Генерал-полковник Али Нагиев подчеркнул необходимость всесторонней поддержки со стороны мировых государств Афганистану в его борьбе против транснациональной организованной преступности, в том числе международного терроризма, незаконного оборота наркотиков и нелегальной миграции.

Подчеркнув, что одной из главных целей мероприятия является выработка единой позиции по предотвращению деструктивных попыток диверсионных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряженной ситуации в Афганистане, начальник Службы Али Нагиев отметил важность того, чтобы Афганистан занял своё достойное место в системе международных отношений и в этой стране было обеспечено спокойствие, выразив веру в то, что страны региона и другие государства будут действовать скоординированно и прилагать совместные усилия для всего этого.

На конференции представители других стран также выступили по теме, выразив веру в то, что данное мероприятие откроет необходимые возможности для принятия более серьезных шагов по обеспечению мира и безопасности в Афганистане, и международное сообщество окажет поддержку в установлении устойчивой стабильности в этой стране.