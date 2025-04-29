Мужчина спас медвежонка, застрявшего на бревне

В Башкирии мужчина спас тонущего медвежонка.

Как передает Day.Az, инцидент случился на прошлой неделе, когда семейство косолапых переплывало Юмагузинское водохранилище.

В моменте медвежонок совсем выбился из сил и зацепился за плывущий ствол дерева.

В этот время мимо на катере проезжал мужчина и начал аккуратно толкать бревно с медвежонком при помощи судна к берегу - оттуда за происходящим наблюдала его мама.