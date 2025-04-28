https://news.day.az/society/1748541.html Наши университеты могут обмениваться опытом друг с другом - Президент Ирана Наши университеты могут контактировать друг с другом, делиться опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
Наши университеты могут обмениваться опытом друг с другом - Президент Ирана
Наши университеты могут контактировать друг с другом, делиться опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
"Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, навыками и товарами, необходимыми региону. Имеющийся в нашем регионе рынок может удовлетворить потребности всего мира. Это рынок для Азербайджана, для Ирана, Пакистана и Афганистана", - добавил Президент Пезешкиан.
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