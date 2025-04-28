Наши университеты могут обмениваться опытом друг с другом

Наши университеты могут контактировать друг с другом, делиться опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, навыками и товарами, необходимыми региону. Имеющийся в нашем регионе рынок может удовлетворить потребности всего мира. Это рынок для Азербайджана, для Ирана, Пакистана и Афганистана", - добавил Президент Пезешкиан.