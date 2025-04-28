https://news.day.az/politics/1748551.html Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат - ФОТО Президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля в рамках визита в Азербайджан посетил мечеть Бибиэйбат. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокого гостя встретили председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.
Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат - ФОТО
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля в рамках визита в Азербайджан посетил мечеть Бибиэйбат.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокого гостя встретили председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.
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