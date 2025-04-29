Матч «Барселоны» и «Интера» в Лиге чемпионов под угрозой срыва

Полуфинальный матч "Барселоны" и "Интера" в Лиге чемпионов (ЛЧ), который запланирован на вечер 30 апреля, оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает El Desmarque, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остается вероятность, что итальянский клуб не сможет добраться до столицы Испании. Причина заключается в том, что накануне по всей стране отключилось электричество. Из-за блэкаута начались перебои в работе всех видов транспорта, больниц, магазинов и интернета.

По последним данным, к утру 29 апреля в Испании почти полностью восстановили электроснабжение. Причина блэкаута пока не известна.