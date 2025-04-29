Поль Погба может продолжить карьеру в «Ди Си Юнайтед»

Экс полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" Поль Погба может продолжить карьеру в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед". 32-летний француз находится без команды с ноября 2024 года. Клуб MLS "Ди Си Юнайтед" в течение нескольких месяцев ведет переговоры о контракте с Полем Погба.

Как передает Day.Az, генеральный директор "Ди Си" Джейсон Левиен несколько раз встречался с агентами футболиста и, как минимум, один раз лично с игроком. Стороны обменялись вариантами контрактов. Отмечается, что "Ди Си" первым заявил о желании подписать Погба в MLS, поэтому другие клубы лиги не могут вести с игроком переговоры.

При этом сообщается, что Погба рассматривает также предложения от клубов Европы и Ближнего Востока. Ожидается, что решение о будущем футболиста будет принято в ближайшие недели.

"Ди Си Юнайтед" представляет Вашингтон и выступает в MLS. В текущем регулярном чемпионате столичная команда занимает 13 место в Восточной конференции, одержав две победы в десяти матчах и набрав девять очков.

С осени 2023 года футболист отбывал 18 месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В марте срок отстранения Погба завершился и сейчас француз снова может выступать в официальных матчах.

Напомним, что в августе 2023 года Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что был временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии. Футболист запросил повторную проверку допинг-теста. Контранализ подтвердил наличие тестостерона в крови игрока. В феврале прошлого года Погба был дисквалифицирован на четыре года, а уже в октябре Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения игрока до 18 месяцев. С марта этого года француз может выходить на поле.

Погба ранее рассказал ESPN, что подумывал об уходе из спорта после того, как ему изначально дали четырехлетнюю дисквалификацию. "Если посмотреть на то, как все происходило в моей жизни, не только допинг, я думаю: да, определенно я приобрел еще 10 лет, стал более опытным, более мудрым. И это заставило меня понять, что иногда нужно быть более осторожным в решениях, которые вы принимаете", - сказал футболист.

Погба является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Вместе с "Ювентусом" полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка. В составе "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу Европы (2017), а также стал обладателем Кубка Англии . Всего за свою карьеру игрок провел за "Юве" 190 матчей, забил 34 мяча и сделал 41 результативную передачу. В составе "МЮ" на его счету 233 игры, 39 голов и 51 результативный пас.

Француз был самым дорогим футболистом в истории, когда в 2016 году перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 млн евро. Он вернулся в "Ювентус" в качестве свободного агента в 2022 году, однако из-за травм провел всего восемь матчей Серии А. Тем не менее, француз оставался самым высокооплачиваемым футболистом "Ювентуса". По данным Calcio e Finanza, полузащитник зарабатывал 8 млн евро в год. "Ювентус" перестал платить французу зарплату после дисквалификации.