https://news.day.az/politics/1748453.html

Мы можем еще больше развивать коридоры Север-Юг и Восток-Запад - Президент Ирана

Мы можем еще больше развивать коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Новость обновляется