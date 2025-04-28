Эльнур Алиев обратился к представителям частного сектора в связи применением ИИ

На фоне новых вызовов конкурентоспособная экономика возможна только при гибкой адаптации к технологиям и открытом подходе к инновациям.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора в Баку, сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

"В этом контексте необходимо увеличивать объём инвестиций в цифровые решения и инновационные технологии на государственном уровне и на уровне частного сектора. Это не только технологическая модернизация, но и ключевой инструмент для создания новых рабочих мест, повышения производительности и устойчивого развития", - добавил замминистра.

Он также обратился к представителям частного сектора с призывом решительно расширять применение искусственного интеллекта с целью повышения уровня обслуживания и операционной эффективности.

Отметим, что в конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.