https://news.day.az/culture/1748338.html В Азербайджане скончался актер Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Мойле Мирзалиев скончался. Как передает Day.Az, об этом сообщила его дочь в интервью агентству АПА. По ее словам, М.Мирзалиев умер сегодня днем.
В Азербайджане скончался актер
Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Мойле Мирзалиев скончался.
Как передает Day.Az, об этом сообщила его дочь в интервью агентству АПА.
По ее словам, М.Мирзалиев умер сегодня днем.
После операции, перенесенной месяц назад, актер потерял способность передвигаться, и его состояние здоровья значительно ухудшилось.
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