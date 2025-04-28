В Азербайджане скончался актер

Актер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Мойле Мирзалиев скончался.

Как передает Day.Az, об этом сообщила его дочь в интервью агентству АПА.

По ее словам, М.Мирзалиев умер сегодня днем.

После операции, перенесенной месяц назад, актер потерял способность передвигаться, и его состояние здоровья значительно ухудшилось.