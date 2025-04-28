Азербайджанское кукольное искусство с успехом представлено на международном фестивале в Турции

Азербайджанский государственный кукольный театр с успехом принял участие в IV Международном фестивале театров кукол и Карагёз имени Хади Пойразоглу (Театр теней, Hadi Poyrazoğlu Kukla və Qaragöz Festivalı), сообщили Day.Az в пресс-службе театра. Фестиваль проходит в Турции, Азербайджане, Узбекистане и Турецкой Республике Северного Кипра.

В Анкаре театр представил спектакль-концерт "Приключения Джыртдана в Турции". Режиссер-постановщик и автор сценической адаптации - Саида Хагвердиева, художественное оформление - Игбал Алиев. В насыщенной национальной музыкой и танцами постановке роли персонажей исполнят - Сарийя Мансурова, Айгюль Агаева, Эльнур Аббасгулиев, Рагим Рагимов и Джавид Тельман.

"Главная идея фестиваля состоит в том, чтобы представить различные стили кукольной игры. Представляя наших национальных сказочных персонажей турецким любителям театра, сценическая работа стала еще более запоминающейся, благодаря сопровождению музыкальных произведений. После показа организаторы фестиваля поблагодарили представителей Азербайджана за участие в фестивале и вручили почетный диплом", - говорится в сообщении.

Поддержку в организации фестиваля оказывают Министерство культуры и туризма Турции, Национальная комиссия Турции по делам ЮНЕСКО, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), а также Министерство культуры Азербайджана и Азербайджанский государственный кукольный театр.

Фестиваль продолжится в Баку (с 28 по 30 апреля) и Узбекистане (с 2 по 4 мая). Торжественная церемония закрытия состоится с 9 по 12 мая в Турецкой Республике Северного Кипра.