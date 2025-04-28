Самолет British Airways экстренно сел из-за задымления в салоне

Самолет British Airways экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления в салоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Daily Mail.

26 апреля пассажирский Boeing 777 выполнял рейс из Вашингтона, США, в Лондон, Великобритания. В небе лайнер столкнулся с птицами, после чего в салоне появился дым.

Пилоты решили срочно сесть в аэропорту Бостона, посадка прошла благополучно. Не уточняется, сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту и получил ли самолет повреждения.