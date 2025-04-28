https://news.day.az/tourism/1748343.html Самолет British Airways экстренно сел из-за задымления в салоне Самолет British Airways экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления в салоне. Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Daily Mail. 26 апреля пассажирский Boeing 777 выполнял рейс из Вашингтона, США, в Лондон, Великобритания. В небе лайнер столкнулся с птицами, после чего в салоне появился дым.
Самолет British Airways экстренно сел из-за задымления в салоне
Самолет British Airways экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за задымления в салоне.
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Daily Mail.
26 апреля пассажирский Boeing 777 выполнял рейс из Вашингтона, США, в Лондон, Великобритания. В небе лайнер столкнулся с птицами, после чего в салоне появился дым.
Пилоты решили срочно сесть в аэропорту Бостона, посадка прошла благополучно. Не уточняется, сколько пассажиров и членов экипажа находилось на борту и получил ли самолет повреждения.
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