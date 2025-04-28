Мечеть Гейдара включена в список памятников архитектуры государственного значения Азербайджана

Расширен "Список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно решению, мечеть Гейдара добавлена в данный список архитектурных памятников.