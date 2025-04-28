https://news.day.az/culture/1748357.html Мечеть Гейдара включена в список памятников архитектуры государственного значения Азербайджана Расширен "Список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az. Согласно решению, мечеть Гейдара добавлена в данный список архитектурных памятников.
Мечеть Гейдара включена в список памятников архитектуры государственного значения Азербайджана
Расширен "Список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно решению, мечеть Гейдара добавлена в данный список архитектурных памятников.
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