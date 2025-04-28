В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде в понедельник судебного процесса был продемонстрирован ряд видеоматериалов, связанных с оккупацией Шушинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в эти видеоматериалы также вошли репортажи, подготовленные Арменией в период оккупации.

Одним из представленных доказательств стала видеозапись высказываний генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна по прозвищу "Коммандос", руководившего оккупацией города Шуша, о процессе оккупации и участвовавших в нем лицах. В видеоматериале также рассказывается о комплексной подготовке к оккупации города Шуша.

Подчеркивается, что план оккупации города Шуша был представлен Вазгену Саркисяну (первый министр обороны Армении - ред.), который дал свое согласие на его реализацию.

Поддерживающий государственное обвинение помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли заявил, что эти и другие факты доказывают, что военно-политическое руководство Армении отдало приказ об оккупации города Шуша.

В других видеоматериалах, показанных в суде, приводятся имена лиц, руководивших оккупацией города Шуша по четырем направлениям: Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Валерий Чичян и Аркадий Карапетян. В подготовленном армянами видеоматериале говорится, что целью атаки, помимо оккупации, была "очистка города Шуша от ходячих насекомых".

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.