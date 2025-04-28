https://news.day.az/world/1748359.html Республика Конго захотела вступить в БРИКС Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС. Как передает Day.Az, c таким заявлением он выступил в интервью для агентства "Африканская инициатива".
Республика Конго захотела вступить в БРИКС
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС.
Как передает Day.Az, c таким заявлением он выступил в интервью для агентства "Африканская инициатива".
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