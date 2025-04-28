Республика Конго захотела вступить в БРИКС

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что его страна хочет вступить в БРИКС. 

Как передает Day.Az, c таким заявлением он выступил в интервью для агентства "Африканская инициатива". 