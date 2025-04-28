Азербайджанские борцы завоевали 3 медали в Туркменистане

Азербайджанские спортсмены завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире категории "А" по борьбе на поясах кореш и алыш, проходившем в Ашхабаде, Туркменистан, передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Туркменистане.

Ариз Гусейнов, представляющий Азербайджан, стал третьим в соревнованиях по корешу в весовой категории 68 кг. Спортсмен также участвовал в весовой категории 70 кг в виде алыш и на этот раз занял второе место. Фидан Гусейнова (60), выступавшая в виде алыш, также завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в турнире приняли участие более 170 спортсменов из 14 стран.