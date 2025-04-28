Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:
Уважаемые участники конференции!
Сегодняшний день знаменует важную веху для Глобального Юга. Представители более 100 авторитетных неправительственных организаций, гражданского общества собрались вместе с целью создать первую в истории Платформу НПО Глобального Юга.
Мы рады, что во время проведенной в ноябре прошлого года на полях COP29 в Баку международной конференции "Юг-Юг", посвященной сотрудничеству между неправительственными организациями государств-членов Движения неприсоединения, выдвинутая Национальным форумом НПО Азербайджана инициатива по созданию Платформы НПО Глобального Юга получила внушительную поддержку. Более 1000 представителей и активистов НПО из примерно 140 стран собрались вместе, чтобы подписать соответствующую совместную декларацию.
Преобразование Коалиции НПО COP29, собравшей под одной крышей около 500 НПО из более чем 100 стран, в инициативную группу с целью организационного оформления Платформы НПО Глобального Юга свидетельствует о необходимости предпринять совместные скоординированные действия.
Известный благодаря своей многовекторной внешней политике, Азербайджан в 2019-2023 гг. являлся председателем Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран мира. В течение всего периода председательства мы решительно защищали интересы развивающихся стран и продвигали ключевые глобальные инициативы. Мы предоставили гуманитарную и финансовую помощь более 80 государствам-членам организации с различной экономической ситуацией, в том числе в период пандемии COVID-19. Мы также предприняли ряд важных шагов для институционализации Движения неприсоединения.
Став сильным голосом Глобального Юга, Азербайджан оценивает запуск этой платформы в Баку как знак признания своей деятельности в качестве председателя Движения неприсоединения и COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет значительный вклад в то, чтобы усилить голоса наших народов, донести их позицию до международного сообщества, а также защитить и обеспечить их права.
Результатом усилий Азербайджана по наращиванию активного диалога между Глобальным Югом и Глобальным Севером через поддержку атмосферы взаимного доверия и понимания, а также благодаря последовательным и сбалансированным действиям нашей страны с целью обеспечить труднодостижимый консенсус стал достигнутый в рамках COP29 "Бакинский прорыв". COP29, организованная Азербайджаном, ознаменовала собой исторический успех, и наша страна по праву гордится наследием COP29, в которой приняли участие около 80 тысяч участников из 197 стран.
Благодаря своей активной дипломатии Азербайджан продолжает решительно работать над сокращением разрыва между позициями Глобального Севера и Глобального Юга, содействовать более инклюзивному и эффективному диалогу. Однако недоверие, сохраняющееся между сторонами на протяжении многих лет, остается главным препятствием на пути к достижению прочного успеха. Мы взяли на себя роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером, чтобы помочь устранить этот дисбаланс, и намерены внести новый вклад в дело укрепления доверия.
Как страна, успешно прошедшая через экономические и политические преобразования и полностью восстановившая свою территориальную целостность и суверенитет собственными силами перед лицом военной агрессии, Азербайджан глубоко понимает проблемы, с которыми сталкиваются наименее развитые страны, развивающиеся страны и Глобальный Юг в целом, и остается полностью приверженным делу содействия сотрудничеству, солидарности и прочному успеху.
Политика Азербайджана всегда основывалась на взаимном уважении и принципах совместного развития. К сожалению, многие из основных проблем, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга, являются результатом продолжающейся неоколониальной политики, проводимой некоторыми западными странами. Мы решительно отвергаем все формы и проявления колониализма и считаем такую практику, приводящую к огромным трагедиям, порабощению и страданиям народов, абсолютно неприемлемой.
Азербайджан придерживается принципа невмешательства во внутренние дела стран, уважает политические системы, а также культурное, этническое и религиозное многообразие народов, всегда активно содействует межконфессиональному, межцивилизационному и межкультурному диалогу. Верю, что совместными усилиями мы сможем построить светлое будущее и новый, справедливый мировой порядок для наших народов.
Желаю успехов Платформе НПО Глобального Юга и поздравляю всех участников с этим знаменательным событием!
Вы всегда можете рассчитывать на Азербайджан!
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