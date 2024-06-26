"Газпром" и NIGC проработают организацию трубопроводных поставок российского газа в Иран
В рамках визита председателя правления публичного акционерного общества (ПАО) "Газпром" Алексея Миллера в Исламскую Республику Иран подписан стратегический меморандум с "National Iranian Gas Company" (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Газпром".
Документ был подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера и отвечает планам развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества РФ и Ирана.
Также отмечено, что в ходе визита Миллера в Иран состоялась его рабочая встреча с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи. Стороны обсудили все направления сотрудничества в энергетической сфере.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре