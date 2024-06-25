Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка последнего пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 28 июня.

Как сообщили во вторник Day.Az в парламенте, в повестку заседания включено обсуждение нижеприведенных вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Дополнительного соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в соглашение о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития".

2. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики "Об административных проступках" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине", "О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)", "О списке предметов, могущих принадлежать определенным участникам гражданского оборота, нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)", "О таможенном тарифе" и "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "Об информации, информатизации и защите информации" и "О персональных данных" (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, законы "О возмещении ущерба, причиненного физическим лицам в результате незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда", "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц", "Об утверждении Положения о службе в таможенных органах", "О государственной службе", "Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования", "О страховании от безработицы" и "О занятости" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении" и "Об автомобильном транспорте"" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об увековечении имени шехида и о льготах семьям шехидов" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об аудиторской службе" (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы в связи с реализацией закона № 1007-VIQD Азербайджанской Республики от 24 октября 2023 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

14. Законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" и "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов" (первое чтение).

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