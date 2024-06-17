Хантер Байден требует повторного суда

Адвокаты запросили повторный суд по делу сына президента Соединенных Штатов Хантера Байдена о незаконном владении оружием. Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление адвокатов.

"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - сообщается в обращении адвокатов в суд.

Адвокаты настаивают на том, что суд, признавший Хантера Байдена виновным по всем пунктам обвинения, якобы не располагал необходимыми полномочиями.

"Господин Байден требует нового суда по всем пунктам, поскольку суд был лишен юрисдикции, когда формировал жюри и проводил процесс в ее отсутствие", - заявили адвокаты.

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