ВС Азербайджана, созданные 106 лет назад, прошли славный путь

Вооруженные силы Азербайджана, созданные 106 лет назад, прошли славный путь.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Она отметила, что армия Азербайджана сегодня является одной из самых сильных в мире.

"Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего проявила большой профессионализм и мужество в 44-дневной Отечественной войне и в однодневных антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных 19-20 сентября 2023 года в Карабахе. Наши земли освобождены от оккупации, наша территориальная целостность и суверенитет восстановлены.

Поздравляем с Днем Вооруженных сил победоносного Верховного главнокомандующего и личный состав нашей армии. Мы уверены, что наша армия и впредь будет достойно выполнять свою историческую миссию", - добавила она.

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