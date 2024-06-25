Госфонд соцзащиты населения Азербайджана увеличивает расходы на выплаты населению на 2024 год

В бюджете Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана на 2024 год увеличены расходы на выплаты населению.

Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в изменениях в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, указанные расходы увеличиваются с 6 681 580 000,0 манатов до 6 706 580 000,0 манатов. Вместе с тем, расходы на выплату трудовых пенсий увеличиваются с 6 500 000 000,0 манатов до 6 525 000 000,0 манатов, расходы на софинансирование деятельности органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, по организации услуг в социальной сфере для населения, а также на оплату услуг за проведение банковских операций по пенсиям и пособиям и другие расходы - с 78 500 000,0 манатов до 78 530 000,0 манатов, расходы на содержание аппарата и других структурных подразделений органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти - со 130 110 000,0 манатов до 135 080 000,0 манатов.

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

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