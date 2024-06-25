В Париже состоялся показ фильма, посвященного азербайджанскому герою Франции Ахмедие Джабраилову

В Культурном центре посольства Азербайджана в Париже состоялся показ документального фильма "Он был Харго", посвященный легендарному партизану Ахмедие Джабраилову, видному представителю антифашистского Движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Показ документального фильма был организован посольством Азербайджана во Франции.

Как сообщает Day.Az, на презентации документального фильма, созданного на киностудии "Салнаме" Министерства культуры, присутствовали посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, бывшие послы Франции в Азербайджане Жан Перрен и Шанталь Пуаре, постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, сценарист и режиссер документального фильма "Он был Харго" Таир Таирович и внук Ахмедии Джабраилова - Мушфиг Джабраилов, французские политики и деятели искусства, азербайджанские дипломаты, а также представители местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выступила с речью и рассказала о многих важных военных, экономических и стратегических вкладах нашей страны в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Она подчеркнула, что Азербайджан на 90 процентов обеспечил потребности советской армии в топливе в борьбе с фашизмом. Посол отметила, что 600 тыс. солдат из Азербайджана, население которого в те годы составляло 3 млн человек, воевали против нацистов в 1941-1945 годах, а некоторые из них присоединились к партизанским движениям за свободу различных европейских стран. Более 130 азербайджанцев удостоены звания героев Второй мировой войны, более 170 тыс. наших воинов награждены различными орденами и медалями. Наряду с мужчинами храбрость на войне проявили и азербайджанские женщины.

Посол Л.Абдуллаева рассказала о борьбе Ахмедии Джабраилова за свободу Франции, его деятельности в Движении сопротивления, присоединении к партизанам Кабертата в департаментах Тарн и Гарон этой страны, героизме, проявленном им в различных операциях.

Посол рассказала об освобождении наших земель Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героизме наших отважных сыновей и подчеркнула, что Азербайджан заинтересован в установлении мира и справедливости.

Во многих странах Европы помнят о героизме азербайджанских воинов в партизанских движениях. Затем был показан документальный фильм "Он был Харго".

Сценарист и режиссер документального фильма "Он был Харго" Таир Таирович, участвовавший в мероприятии, после показа фильма, рассказал о работе над фильмом, идее создания в рамках серии мероприятий, проводимых согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева о широком праздновании 100-летия со дня рождения легендарного партизана Ахмедии Джабраилова, Он рассказал о событиях, отраженных в сценарии, созданном на основе архивных материалов, создании фильма и его целях.

Внук Ахмедии Джабраилова Мушфиг Джабраилов поделился своими воспоминаниями о дедушке. Участники мероприятия говорили о борьбе А.Джабраилова с фашистами вместе с французскими партизанами, о братстве партизан разных народов за свободу Франции.

Бывшие послы Франции в Азербайджане Жан Перрен и Шанталь Пуаре рассказали о поездках в родной город французского героя А.Джабраилова Шеки, беседах с ним, почтении его памяти после его смерти, посещении могилы его другом Рене Шамбаром, который участвовал в партизанском движении вместе с Ахмедией.

Александр Ваттен, жена которого работала в посольстве Франции в Азербайджане, рассказал о своей работе в архивах, связанных с азербайджанскими партизанами, сражавшимися за свободу Франции, и о книге, которую он подготовил о них.

В рамках мероприятия также была почтена память француженки Ивонн Боттон, вышедшей во время войны замуж за азербайджанского солдата, проживавшей в Азербайджане и посетившей свою страну спустя 50 лет.

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