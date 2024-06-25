Венгрия намерена согласовать общий подход к оборонно-промышленной программе ЕС

Венгрия с началом председательства в Совете Евросоюза попытается согласовать общий подход к программе ЕС по оборонной промышленности. Об этом заявил европейскому изданию Politico венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы верим, что это могло бы укрепить оборонно-промышленную базу ЕС, которая является необходимым условием для сильной и автономной европейской политики безопасности и обороны", - приводит издание слова министра.

Посол Венгрии в ЕС Балинт Одор сообщил Politico, что страна начала программу модернизации армии восемь лет назад. "85% всех закупок приходятся на европейские компании... Этим мы способствовали укреплению европейской промышленной базы в оборонном секторе", - добавил он.

Венгрия также пользуется широкой поддержкой других стран - членов Евросоюза в вопросе продвижения оборонной политики, пишет издание.

Ранее портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа сообщил, что вопросы безопасности и обороны выйдут на первый план стратегической повестки Евросоюза на следующие пять лет. Отмечалось, что страны сообщества намерены увеличить военные расходы, интегрировать оборонные рынки стран ЕС, продвигать совместные закупки вооружений и развивать новые проекты в этой сфере.

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