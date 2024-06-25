Сколько человек получают пособие по возрасту?

В мае 2024 года в Азербайджане ежемесячное социальное пособие по возрасту получили более 151 тыс. человек.

Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, из них 30% составили мужчины, а 70% - женщины.

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