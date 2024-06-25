COP29 может стать важным звеном в восстановлении доверия между глобальными Севером и Югом

Председательство Азербайджана на COP может послужить важным связующим звеном в восстановлении доверия между глобальными Севером и Югом.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев.

"Председательство Азербайджана на COP может стать мостом, который поможет восстановить доверие между глобальным Севером и глобальным Югом и воссоединит их расходящиеся устремления. Азербайджан находится на перекрестке между Востоком, Западом и Югом. Вот почему мы хотели бы стать связующим звеном между развивающимся и развитым мирами", - подчеркнул он в интервью Forbes.

Мухтар Бабаев упомянул, что сейчас очень ответственный момент для поиска решений не только для Азербайджана, но и для всего мира.

"Мы хотим показать, что мир готов объединиться для реализации этой климатической повестки дня. Очень важно найти решения финансовых вопросов и обсудить такие важные темы, как водные проблемы, деградация земель, "зеленое" сельское хозяйство, "зеленые" навыки, продовольственная безопасность, "зеленые" городские проекты и многое другое. Азербайджан стремится создать эту платформу, чтобы все страны увидели, как мир может организовать очень конструктивный диалог. Мы приглашаем принять участие все заинтересованные стороны", - отметил он.

Он также подчеркнул важную роль частного сектора в финансировании борьбы с изменением климата.

"Частный сектор является одним из основных источников возможных инвестиций, и мы хотели бы предоставить все необходимые платформы, чтобы мотивировать его участвовать в решении данной проблемы. Как это сделать? Именно это и будет предметом переговоров. Самым главным в данном вопросе является прозрачность", - добавил министр.

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