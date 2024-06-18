Нетаньяху обратился к американскому правительству

США могут снять ограничения на поставки оружия Израилю уже в ближайшее время, сообщает Day.Az со ссылкой на Bild. По информации источника издания, с соответствующей просьбой к американскому правительству обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен уже не раз намекал, что США и дальше собирается поставлять оружие Израилю.

Издание отмечает, что на этот раз Нетаньяху забросил оружие в еще больших объемах, чем раньше.

Напомним, что поставки Израилю были прекращены с американской стороны после того, как Израиль объявил о начале операции в Рафахе.

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