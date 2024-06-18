Военные КНДР снова нарушили границу с Южной Кореей

Военные КНДР снова случайно ненадолго нарушили границу с Южной Кореей, вернулись на свою территорию после предупредительных выстрелов со стороны южнокорейских военных. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным южнокорейской стороны, 18 июня в 08:30 по местному времени (02:30 мск) группа из 20-30 солдат пересекла военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны в ее центральной части. До этого они "вели работы". Военные Республики Корея озвучили предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделали предупредительные выстрелы. Солдаты Корейской народной армии после этого вернулись к себе. Необычной активности замечено не было, добавили в комитете.

Аналогичный случай произошел 9 июня. Представитель комитета уточнил, что тот инцидент произошел в другом месте.

"С апреля нынешнего года северокорейская армия направляет множество солдат в различные места в прифронтовых районах рядом с северной разграничительной линией. Они ведут различные работы по усилению безопасности на границе, в том числе возводят неизвестные конструкции, похожие на противотанковые сооружения, совершенствуют военные дороги, закладывают мины, расчищают пространства", - сказал южнокорейский офицер. 9 июня военнослужащие КНА несли с собой лопаты и кирки, только часть из них была вооружена.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники привело предположения, что КНДР либо занимается укреплением сторожевых и опорных пунктов, либо планирует возвести сплошную стену на границе. Южнокорейские военные заявили о необходимости дополнительного анализа.

Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин 16 июня сказал, что на данный момент проект больше похож на строительство барьеров и противотанковых сооружений, а не на возведение стены. Он добавил, что следует продолжать наблюдать за работами.

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