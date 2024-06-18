Назван объем пенсионных выплат в Азербайджане с начала года

В январе-мае текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане направлены 2 миллиарда 693 миллиона манатов, что на 14 процентов (328 миллионов манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что с 1 января 2024 года все пенсии были проиндексированы на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

За последние 5 месяцев - 18 400, а с начала 2019 года, когда было запущено электронное назначение пенсий, через электронную систему была произведена 121 000 назначений пенсий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!