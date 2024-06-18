https://news.day.az/world/1668889.html Израильская армия может взять под контроль южную часть сектора Газа за две недели
Израильская армия может взять под контроль южную часть сектора Газа за две недели
Командование израильской армии считает, что южную часть сектора Газа можно будет полностью контролировать в течение двух недель, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в настоящее время израильские военные уничтожают большое количество наземных мин, особенно в городе Рафах, расположенном к югу от анклава.
Отмечается, что всего израильской армии (ЦАХАЛ) на данный момент удалось уничтожить не менее 550 боевиков ХАМАС в районе Рафаха.
В израильской армии сообщил, что "два из четырёх батальонов ХАМАС в Рафахе считаются почти полностью уничтоженными, а возможности двух других ослабли".
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