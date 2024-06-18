https://news.day.az/world/1668750.html Китай стремительно наращивает ядерный арсенал - СМИ
Китай стремительно наращивает ядерный арсенал - СМИ
Китай продолжает увеличивать число ядерных боеголовок, и к 2030 году может сравняться с США и Россией.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hill со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
"Институт оценивает, что к 2030 году китайский арсенал активных межконтинентальных ядерных ракет может вырасти до уровня американских и российских вооружений", - говорится в публикации.
По оценкам института, в 2023 году китайские запасы ядерного оружия выросли с 410 до примерно 500 боеголовок, находящихся в боевой готовности.
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