Китай стремительно наращивает ядерный арсенал

Китай продолжает увеличивать число ядерных боеголовок, и к 2030 году может сравняться с США и Россией.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Hill со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

"Институт оценивает, что к 2030 году китайский арсенал активных межконтинентальных ядерных ракет может вырасти до уровня американских и российских вооружений", - говорится в публикации.

По оценкам института, в 2023 году китайские запасы ядерного оружия выросли с 410 до примерно 500 боеголовок, находящихся в боевой готовности.

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