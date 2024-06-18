https://news.day.az/world/1669005.html Польша объявила армянина в международный розыск по линии Интерпола - ФОТО
Польша объявила армянина в международный розыск по линии Интерпола - ФОТО
Польша объявила армянина в международный розыск по линии Интерпола.
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Интерпола.
Гражданин Армении Арсен Хачатрян, 1980 года рождения, уроженец Еревана, обвиняется в покушении на умышленное убийство.
В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен в межгосударственный розыск для привлечения к следствию.
В сообщении говорится, что помимо того, что Арсен Хачатрян является гражданином Армении, он также имеет российский паспорт.
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