Баку глазами американского фотографа Г. Фрайсингера

Гален Фрайсингер - американский химик, скончавшийся в 2022 году в возрасте 91 года, оставил после себя огромный архив фотографий. Еще с детства у него развилась страсть к путешествиям и желанию все снимать на пленку, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Ученый часто вспоминал, что со своей второй женой побывал в 180 странах. Фрайсингера особенно интересовался как живут разные люди, их культура, обычаи и тд. Даже когда ученому было уже далеко за 80 и он потерял способность ходить самостоятельно, он все равно путешествовал по США, где продолжал делать снимки.

В его архиве сохранились и фотографии Азербайджана, где Фрайсингер побывал в 2000 году. В частности, он посетил Баку, Шеки, Шамаху.

В данном материале его фотографии Баку 2000 года - в объектив заядлого путешественника попали бакинское метро, Ичери Шехер и другие места столицы: