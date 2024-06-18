Азербайджан вовремя выполнит все работы, связанные с проведением COP29.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев.

"Пока рано делать прогнозы относительно того, сколько стран будет участвовать в COP29", - сказал он.

Комментируя вопрос открытия сухопутных границ в преддверии COP29, заместитель министра отметил, что соответствующее заявление по этому вопросу находится в компетенции Кабинета министров.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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