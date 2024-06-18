Пассажиропоток в аэропортах Турции по итогам года превысит 236 миллионов человек

Пассажиропоток в аэропортах Турции по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 236,5 млн человек.

Как сообщает Day.Az, этот прогноз обнародовало Главное управление государственных аэропортов (DHMİ) при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

По оценкам DHMİ, пассажиропоток на воздушном транспорте в текущем году, предположительно, увеличится на 10,4 проц по сравнению с показателем 2022 года (214,2 млн человек), а в 2025 году приблизится к уровню 250 млн человек.

"Рост пассажиропотока в 2024 году будет достигнут за счет роста интереса к внутренним рейсам. Если в 2023 году на внутренние рейсы было приобретено 122 млн 950 тыс. 966 билетов, то в нынешнем ожидается рост в 9,1 проц - 134,2 млн пассажиров", - отметили в управлении.

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