Германия упала в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира

Германия за год опустилась на две строчки в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира, публикуемом международной бизнес-школой IMD. Страна в 2014 году была на шестом месте и за 10 лет потеряла 18 позиций, следует из ежегодного доклада IMD, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В актуальном рейтинге, опубликованном 18 июня на сайте IMD, насчитывается 67 стран, первые три позиции занимают Сингапур, Швейцария и Дания. Эксперты понизили свои оценки немецкой экономики по таким критериям, как внутренняя экономика и рынок труда. В то же время Германия набрала дополнительные очки по критериям международной торговли и иностранных инвестиций.

Как пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на авторов исследования, немецкие компании и государственный аппарат в международном сравнении особенно "инертные и негибкие". "Многие страны мира значительно проворнее", - заявил Артуро Брис, возглавляющий исследовательскую группу IMD по конкурентоспособности экономик.

Он пояснил, что продуктивность в Германии находится на высоком уровне, но больше не растет. По его мнению, как госаппарат, так и частные компании должны модернизироваться, в частности активнее внедрять элементы цифровой экономики.

Рейтинг конкурентоспособности ведущих экономик мира IMD публикует с 1989 года. Он рассчитывается на основании порядка 250 критериев, разделенных по четырем группам: экономические показатели, эффективность госуправления, эффективность бизнеса и инфраструктура. При подготовке доклада учитываются как статистические данные, так и результаты опросов руководителей компаний по всему миру. В 2024 году были опрошены 6,6 тыс. менеджеров, из них более 100 из Германии.

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