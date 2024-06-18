Завершился первый день глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" в Баку

В Баку завершился первый день ежегодного глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего", проводимый до COP.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, цель саммита - поддержать сохранение и расширение достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата с акцентированием внимания на наиболее уязвимых общинах в мире.

Саммит собирает глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития и будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Как сказал журналистам в кулуарах мероприятия заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев, страна вовремя выполнит все работы, связанные с проведением COP29.

"Пока рано делать прогнозы относительно того, сколько стран будет участвовать в COP29", - сказал он.

Комментируя вопрос открытия сухопутных границ в преддверии COP29, заместитель министра отметил, что соответствующее заявление по этому вопросу находится в компетенции Кабинета министров.

В своем видеообращении к участникам глобального саммита председатель COP28 Меджид Аль Сувайди заявил, что реализация финансирования в сфере здравоохранения имеет важное значение.

По его словам, чтобы бороться с изменением климата, страны должны работать вместе, проявлять солидарность.

"Для этого мы должны работать вместе", - добавил Меджид Аль Сувайди.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ тесно сотрудничает с Азербайджаном и высоко оценивает включение темы здравоохранения в COP29.

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Он отметил, что изменения климата приобретают все больших размах, и без совместной деятельности стран справиться с этими вызовами будет очень сложно.

"Мы можем эффективно бороться с изменением климата лишь совместными действиями", - добавил гендиректор ВОЗ.

Управляющий директор организаций "Прогнозирование здорового будущего" Келли Уиллис сказала, что страны-члены ООН должны выполнять свои обязательства в борьбе с изменением климата.

По ее словам, должны быть предприняты совместные шаги и выделены инвестиции на сферу, связанную с предотвращением изменения климата.

Уиллис отметила, что сегодня более 3 миллиардов человек в мире страдают от последствий изменения климата.

"Изменение климата отрицательно сказывается на всех отраслях", - добавила она.

Саммит продолжит свою работу завтра.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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