В Сербии рассказали, кто представляет угрозу жизни президенту Вучичу

Председатель парламента Сербии Ана Брнабич считает, что президент страны Александр Вучич не может чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока главари черногорской мафии находятся на свободе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Угроза для жизни Вучича существует до тех пор, пока Радойе Звицер на свободе", - приводит ее слова телеканал TV Happy.

Радойе Звицер - главарь "Кавачского клана" мафии. Сейчас он обвиняется черногорской прокуратурой в контрабанде наркотиков. Вместе с ним действует и бывший полицейский - Любо Милович.

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