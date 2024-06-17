https://news.day.az/world/1668870.html В Сербии рассказали, кто представляет угрозу жизни президенту Вучичу
В Сербии рассказали, кто представляет угрозу жизни президенту Вучичу
Председатель парламента Сербии Ана Брнабич считает, что президент страны Александр Вучич не может чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока главари черногорской мафии находятся на свободе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Угроза для жизни Вучича существует до тех пор, пока Радойе Звицер на свободе", - приводит ее слова телеканал TV Happy.
Радойе Звицер - главарь "Кавачского клана" мафии. Сейчас он обвиняется черногорской прокуратурой в контрабанде наркотиков. Вместе с ним действует и бывший полицейский - Любо Милович.
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