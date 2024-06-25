Белый дом выступил против проекта бюджета Пентагона

Администрация Соединенных Штатов выступает против рассматриваемого в Палате представителей Конгресса США проекта с ассигнованиями на деятельность Пентагона в следующем финансовом году (начинается 1 октября). Об этом говорится в заявлении Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем подчеркивается, что вашингтонская администрация "решительно выступает" против этого документа. В проекте содержится запрет на финансирование инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). "Администрация [США] решительно выступает против прекращения финансирования USAI", - отмечается в заявлении. По мнению Белого дома, "программа USAI является центральным компонентом стратегии администрации по оказанию помощи Украине". Кроме того, продолжили в Белом доме, "ликвидация финансирования USAI подорвет национальную безопасность США, а также способность Украины бороться с российской агрессией и может заставить Россию и других потенциальных агрессоров по всему миру усомниться в приверженности Америки важнейшему партнеру".

Белый дом также выступил против положения проекта конгрессменов-республиканцев, которое "запрещает использование средств на строительство, обслуживание, эксплуатацию и монтаж любого временного порта и любого сооружения, построенного у побережья Газы". Как подчеркивает АБУ, в случае принятия документа обеими палатами Конгресса президент США Джо Байден наложит на него вето. Это ожидает и два других рассматриваемых в Палате представителей проектов с ассигнованиями для Госдепартамента и Министерства внутренней безопасности США. Если контролируемая республиканцами нижняя палата американского законодательного органа примет данные проекты, то Сенат Конгресса, в котором большинство у демократов, не будет одобрять их. Таким образом, они не попадут на стол американского лидера.

Проекты с ассигнованиями на деятельность американских федеральных структур, как правило, рассматриваются законодателями на протяжении нескольких месяцев с целью поиска компромиссных вариантов. За это время они претерпевают серьезные корректировки.

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