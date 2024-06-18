Высоко оцениваю включение темы здравоохранения в COP29 - гендиректор ВОЗ
ВОЗ тесно сотрудничает с Азербайджаном и высоко оценивает включение темы здравоохранения в COP29.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении к участникам глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего", ежегодно проводимого до COP.
Он отметил, что изменения климата приобретают все больший размах, и без совместной деятельности стран справиться с этими вызовами будет очень сложно.
"Мы можем эффективно бороться с изменением климата лишь совместными действиями", - добавил гендиректор ВОЗ.
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