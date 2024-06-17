Макрону не рады во всех заморских территориях Франции

На сайте турецкого агентства Anadolu опубликована статья, посвященная стремлению заморских территорий Франции к независимости.

Предлагаем вниманию читателей Day.Az ознакомиться с основными моментами материала.

В статье отмечается, что Франция сталкивается с растущими требованиями о независимости своих заморских территорий, являющихся наследием её колониального периода.

Эти территории имеют различный политический статус и включают: Гваделупу, Мартинику, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане; Реюньон, Майотту и Французские Южные и Антарктические территории в Индийском океане; Французскую Полинезию, Новую Каледонию, Уоллис и Футуну в Тихом океане; а также Французскую Гвиану в Южной Америке.

Бывшие колонии, сталкивающиеся с различными социально-экономическими проблемами и жалующиеся на недостаточность инфраструктуры и мер безопасности, принятых французской администрацией, требуют большей автономии и независимости.

Anadolu собрало информацию о требованиях коренных народов во французских колониях, которые оказались в центре внимания после событий в Новой Каледонии. Там сторонники независимости вышли на демонстрацию, а Франция применила силу для подавления протестов.

Сторонники борьбы за независимость в Новой Каледонии

В Новой Каледонии, находящейся около 17 000 км от материковой Франции, инициатива французского правительства по изменению конституции с целью уменьшить влияние коренного населения на выборах привела к мобилизации сторонников независимости.

Попытка французских властей разрешить французам, проживающим на острове не менее 10 лет, голосовать на выборах, нарушая Нумейское соглашение 1988 года с местными жителями, вызвала волну протестов.

Турецкое издание напоминает, что для подавления демонстраций, продолжавшихся около месяца, Франция направила на остров полицию и жандармерию. В столкновениях погибли семь человек. Чрезвычайное положение, введенное 13 мая, было снято 27 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон, посетив остров, не отозвал законопроект о конституционной реформе, предоставив время для диалога между сторонниками и противниками изменений.

Французская Гвиана хочет получить большую автономию

Французская Гвиана сталкивается с проблемами безопасности, среди которых нелегальная миграция и незаконная добыча золота на границе с Бразилией. В этой колонии с населением 300 000 человек уровень убийств в десять раз выше, чем на материке.

Бедность и безработица в регионе остаются на высоком уровне, а жители жалуются на недостаточные инвестиции правительства в инфраструктуру и здравоохранение. Почти 40% молодежи уезжают за границу для учебы и работы.

В статье подчеркивается, что местные власти выражают недовольство тем, что президент Макрон пообещал больше автономии Корсике, тогда как аналогичные шаги не были предприняты для Гвианы. Председатель Ассамблеи Гвианы Габриэль Сервиль осудил "двойные стандарты" правительства.

В 2020 году конгресс Французской Гвианы проголосовал за предоставление ей большей автономии с особым статусом. Несмотря на это требование, почти четыре года спустя не было достигнуто прогресса в переговорах с Парижем о конституционном регулировании.

Требования автономии в Гваделупе и Мартинике

Карибский остров Гваделупа с населением 400 000 человек, расположенный примерно в 7 000 км от Франции, испытывает трудности с обеспечением безопасности из-за уровня преступности, который в шесть раз превышает средний показатель по стране, и уровня вооруженных ограблений, который в 20 раз выше. На острове проходили активные протесты из-за мер по блокировке, введенных французским правительством во время пандемии коронавируса. Франция направила силы безопасности, чтобы подавить демонстрации.

После протестов, вызванных вспышкой COVID-19, требования автономии набрали силу и в соседней колонии - Мартинике. Председатель исполнительного совета Мартиники Серж Лечими искал поддержки у региональных партнеров, чтобы предоставить острову статус автономии, не отделяясь от Франции. В ноябре конгресс Мартиники проголосовал за включение в Конституцию Франции статьи, позволяющей адаптировать законы к социальным и экономическим реалиям острова.

Проблемы на острове Майотта

В последние годы на Майотте возникли проблемы с безопасностью и водоснабжением.

Журналисты отмечают, что нехватка питьевой воды, продолжающаяся уже много лет, достигла кризисного уровня на острове с населением 310 000 человек, который переживает "самую сильную засуху века".

На острове, где наблюдается наплыв иммигрантов, правительство решило внести изменения в конституцию, чтобы ограничить "гражданство, полученное по рождению". В феврале министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что дети иммигрантов, родившиеся на острове, больше не будут "автоматически" становиться гражданами республики.

Ограничение гражданства было введено в отношении иммигрантов с Коморских островов, которых обвиняют в ухудшении условий жизни на острове. На Коморах, где более 90% населения составляют мусульмане, в последние месяцы широко распространилась эпидемия холеры, которая обычно передается через грязную воду.

В апреле французское правительство направило 1700 полицейских и солдат и начало 11-недельную операцию по контролю за безопасностью на острове, который страдает от неравномерного потока иммигрантов. Согласно данным, уровень жизни жителей Майотты в семь раз ниже, чем у французов, а 77% резидентов живут за чертой бедности.

Французская Полинезия

Французская Полинезия, состоящая из более чем 100 островов в южной части Тихого океана с населением около 300 000 человек, протестует против последствий 200 ядерных испытаний, проведенных Францией в период с 1966 по 1996 год.

На прошлогодних выборах в Полинезии победила партия Тавини Уираатира, выступающая за независимость, которая ожидала извинений от Франции за испытания, имевшие серьезные негативные последствия для населения.

В то время как полинезийская администрация хочет добиться полного суверенитета, французское правительство не заинтересовано в переговорах о независимости и утверждает, что остров должен работать над тем, чтобы стать самодостаточным в сельском хозяйстве, экономике и продовольствии до получения политической независимости.

Обещание о предоставлении "уникальной автономии" Корсике

Остров Корсика в Средиземном море, известный своей близостью к Италии, а не к Франции, имеет отличную от колоний историю, но известен тем, что хочет получить больше автономии.

Во время визита на остров, где сторонники борьбы за независимость имеют большинство в парламенте, Макрон призвал к предоставлению "уникальной автономии Корсике", и дал шесть месяцев на согласование условий.

В марте стороны согласовали текст, предоставляющий острову большую автономию. Прогресс в переговорах об автономии на Корсике, которая отличается культурной самобытностью и историческим прошлым, вызвал бурную реакцию в бывших колониях, где правительство не предприняло подобных шагов.

Поддержка Макрона на заморских территориях ослабла

Макрон, который одержал победу над ультраправой Марин Ле Пен, набрав 66% голосов на выборах 2017 года, не смог добиться такого же успеха на выборах 2022 года.

"Ле Пен набрала около 60% голосов на заморских территориях Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Майотта и Реюньон, которые на предыдущих выборах голосовали за Макрона. Ле Пен, получившая около 51% голосов в Сен-Пьере и Микелоне, также получила 48% во Французской Полинезии", - говорится в статье.

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