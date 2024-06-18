https://news.day.az/world/1668886.html Обращение Эрдогана по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой
Обращение Эрдогана по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой
За последние два десятилетия в Турции было посажено 7 миллиардов саженцев.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается ежегодно 17 июня.
Эрдоган отметил, что власти страны продолжат активную работу по "передаче будущим поколениям более пригодной для жизни Турции".
Президент Турции выразил надежду, что Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой внесет вклад в борьбу с этим явлением.
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