Автор: Мехти Ахмедзаде

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню вновь засветился в армянских СМИ, в очередной раз заявив о намерениях Парижа дестабилизировать мир на Южном Кавказе.

По словам министра, Франция продолжает укреплять оборонные отношения с Арменией, и подписан контракт на поставку Еревану пушек CAESAR. Подписание назвали "историческим", но на самом деле историческим моментом будет полный провал всех этих военно-политических махинаций. Напомним, что ранее Лекорню и армянский министр обороны Сурен Папикян подписали соглашение на поставку различных видов вооружения, включая новейшие радиолокационные системы GM-200, способные отслеживать воздушные объекты в радиусе 250 километров. Также обсуждалась передача ракет класса "земля-воздух" и бронетранспортеров "Бастион"​.

Как видим, Франция из кожи вон лезет, чтобы помешать миру и подписанию договора между Баку и Ереваном. Причем, делает это себе же во вред. Во-первых, потому что ничего у Парижа не получится, ибо Азербайджан предпринимает все необходимые меры. Во-вторых, а как же Украина? Вроде господин Макрон собирался увеличить помощь и даже отправить войска. А теперь французская компания, которая не может обеспечивать потребности собственной армии в полной мере и поставлять вооружение ВСУ, вдруг будет продавать Армении это вооружение. Точнее передавать бесплатно, ведь всем известно, что в бюджете Армении нет таких денег. Оружие из России армянская армия получала за счет беспроцентного кредита в рамках ОДКБ. Тем более их калибр 155мм отличается от принятого на вооружение советского калибра 152 мм.

Многие страны и международные организации выражают обеспокоенность действиями Франции, ибо ее планы подрывают стабильность не только на Южном Кавказе, но и за его пределами, например, и в Африке. Собственно, поэтому дела у правительства Макрона в последнее время идут неладно. Роспуск парламента тому свидетельство.

Армения же не осознает, что нарастание напряженности с подачи Франции идет в ущерб ей самой. Тем самым Ереван затягивается в еще большее болото. Армянское правительство должно понимать, что Франция, проводящая лицемерную политику, однозначно преследует собственные интересы, а Баку никогда не сидит сложа руки.