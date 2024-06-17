США и Британия нанесли удары по йеменскому острову

Соединенные Штаты и Великобритания атаковали объекты мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) на йеменском острове Камаран, который находится под контролем повстанцев. Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, силы коалиции нанесли как минимум четыре удара по острову, расположенному в Красном море недалеко от побережья провинции Эль-Ходейда. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не приводится.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. Впоследствии вооруженные силы Великобритании и США стали регулярно наносить удары по военным объектам мятежников в Йемене.