Израиль готовится начать прием заложников

Израильские военные начали подготовку к приему заложников, которые должны быть освобождены утром 19 января по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля готовится к реализации соглашения о возвращении заложников, одобренного политическим руководством [Израиля] в субботу ночью (18 января - прим. ТАСС). Соглашение вступит в силу в воскресенье, 19 января, в 08:30, и в его рамках войска Армии обороны Израиля будут осуществлять оперативные процедуры на местах в соответствии с установленными соглашениями", - говорится в сообщении.

Военные окажут освобожденным "соответствующую физическую и психологическую поддержку, уделяя тщательное внимание каждой детали", отметили в пресс-службе.

"Наряду с соглашением и нашим обязательством вернуть домой всех заложников, Армия обороны Израиля продолжит работу по обеспечению безопасности всех граждан Израиля, особенно тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи сектора Газа", - добавили в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным израильской стороны, в заложниках в Газе остаются 98 человек.